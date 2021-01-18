На юридических лиц и ИП оформлено 56 материалов о нарушении противоэпидемиологических требований. По 29 делам вынесены решения Фемиды. Организации оштрафованы на 370 тысяч рублей.

В Костроме проходят рейды по соблюдению «масочного» режима. Чиновники провели мониторинг в двух ТЦ и 10 единицах общественного транспорта.Как сообщает костромская мэрия, по результатам проверок на двух человек были составлены протоколы. Они находились в общественных местах без защитных масок.В целом с 5 августа по 15 января на костромичей составили 192 протокола. Все они были переданы в суд. Вердикты вынесены по 156 материалам. Общая сумма наложенных штрафов составила 199 тысяч рублей.На юридических лиц и ИП оформлено 56 материалов о нарушении противоэпидемиологических требований. По 29 делам вынесены решения Фемиды. Организации оштрафованы на 370 тысяч рублей.