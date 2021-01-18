Во время совещания с отчетами выступили руководители служб и подразделений УВД по ЮВАО, а также начальники территориальных отделов полиции...

Совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2020 год состоялось в режиме видеоконференцсвязи. В нем приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве - начальник полиции генерал-майор полиции Игорь Зиновьев, начальник УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Карпов, заместители начальника УВД по ЮВАО, руководители структурных и территориальных подразделений полиции.С докладом об итогах оперативно-служебной деятельности выступил начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Карпов. Сергей Анатольевич отметил, что благодаря принимаемым мерам на территории округа в 2020 году произошло снижение практически всех имущественных преступлений – краж, грабежей, разбойных нападений, неправомерных завладений транспортом. Также удалось сократить количество преступлений, совершенных против личности.Начальник УВД по ЮВАО отметил положительные результаты деятельности сотрудников полиции в раскрытии мошенничеств общеуголовной направленности, вымогательств и хулиганских посягательств, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.Во время совещания с отчетами выступили руководители служб и подразделений УВД по ЮВАО, а также начальники территориальных отделов полиции.По завершении совещания заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве - начальник полиции генерал-майор полиции Игорь Зиновьев поблагодарил личный состав окружного управления за результаты оперативно-служебной деятельности и определил приоритеты работы на предстоящий период. Руководством Управления принято решение о реализации комплекса мероприятий, направленных на выполнение поставленных задач.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18