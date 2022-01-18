Сегодня утром движение на трассе М7 вновь было парализовано из-за нескольких ДТП. Под Покровом...

Сегодня утром движение на трассе М7 вновь было парализовано из-за нескольких ДТП.Под Покровом дальнобойщик не справился с управлением и въехал в своего коллегу. В результате образовалась многокилометровая пробка. При этом на подъезде к месту аварии произошло еще несколько мелких ДТП. Как сообщили в соцсетях автомобилисты, в течении полутора часов движение в сторону Москвы было полностью перекрыто. Проезд по федеральной трассе в черте города Покрова до сих пор затруднён.