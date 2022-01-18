Вечером в храмах области пройдут церковные службы, после чего состоится водосвятие: освящение...

Вечером в храмах области пройдут церковные службы, после чего состоится водосвятие: освящение воды.Но главным событием ночи для большинства верующих станет погружение в прорубь - после появления на небе первой звезды. Во Владимире купели оборудуют на озере Глубоком и в Семязино. В Судогодском и Суздальском районах будет организовано больше всего крещенских прорубей - по пять в каждом. Сотрудники МЧС проверят все купели, на местах будут дежурить полицейские и медики. Последние, кстати, рекомендуют воздержаться от погружения в ледяную воду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а так же тем, у кого есть хронические болезни.