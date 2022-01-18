Обстановка на Украине продолжает накаляться, заметил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Обстановка на Украине продолжает накаляться, заметил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.На прошлой неделе директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинских спецслужб в Киеве. По словам журналистки CNN Наташи Бертранд, стороны обсуждали "российское вторжение" и напряженную обстановку в Донбассе.Это событие прокомментировал Владимир Олейник. Он счел переговоры Зеленского и Бернса тревожным знаком. По мнениюбывшего депутата Рады, глава ЦРУ передал украинскому руководству крайне важное послание Белого дома. Экс-парламентарий предположил, что речь шла о развязывании конфликта в Донбассе.Запад продолжает снабжать Украину вооружениями. Кроме того, США и Великобритания призывают своих граждан воздержаться от поездок в Киев и другие украинские города. Все это может говорить о большой наступательной операции на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую Народные Республики, считает Олейник. Его слова приводит "".Ранее "Дни.ру" о суде над экс-президентом Украины Петром Порошенко, который недавно вернулся в стране. На этой неделе должно состояться заседание по избранию меры пресечения политику.