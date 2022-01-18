У коммунальщиков закончилась пескосоляная смесь. Необходимо продлевать договоры аренды самосвалов. Предприятию требуются погрузчики.

Директор «Центра управления городскими дорогами» Руслан Юсупов на заседании комитета по жизнеобеспечению рассказал депутатам горсовета о трудностях при уборке снега во Владимире. Организации требуется 25 млн рублей на расчистку завалов.У коммунальщиков закончилась пескосоляная смесь. Необходимо продлевать договоры аренды самосвалов. Предприятию требуются погрузчики.По его мнению, две главных проблемы: припаркованные на обочинах машины и изношенный автопарк. С 2013 года ЦУГД не покупал новую технику.На балансе коммунальщиков числится 96 единиц спецтехники. Ежедевно на линию выходит порядка 60. При этом на 12 комбинированных дорожных машинах сгнили пескоразбрасыватели. Недокомплект штата составляет 52 сотрудника.Заслушав Юсупова, народные избранники решили создать рабочую группу по вопросу борьбы со снежной стихией. Парламентарии намерены разобраться чего не хватает ЦУГДу и подсчитать необходимый объём средств для продолжения снегоуборочной кампании.Добавим, что проблема с расчисткой дорог характерна не только для Владимира. Ранее мы сообщали, что в Александрове 20 «управляшек» наказали за сугробы во дворах, а ночью 18 января снегопад буквально