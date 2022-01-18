Из-за распространения штамма коронавируса Омикрон московские поликлиники перешли на усиленный режим работы.

Из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон" московские поликлиники перешли на усиленный режим работы.Горожане с температурой до 38 градусов могут обратиться за медицинской помощью без предварительной записи. Их примут дежурные врачи, количество которых в поликлиниках значительно увеличено.Также в поликлиниках расширили перечень диагностических возможностей дежурных специалистов. Помимо осмотра, консультации и теста на ковид, у пациента могут взять анализ крови, сделать ЭКГ и другие обследования.На входе в поликлиники температура измеряется бесконтактным образом. Люди с ОРВИ отделены от других посетителей, для них разработаны специальные маршруты.За последнее время в Москве и во всей России стремительно растет число заразившихся коронавирусом. Всему виной – штамм "Омикрон", который постепенно вытесняет "Дельту". В столкнувшихся с "Омикроном странах растет нагрузка на амбулатории.Москва к резкому ухудшению эпидемиологической обстановки. В столице была объявлена мобилизация дополнительного коечного фонда.