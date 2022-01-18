Все уже устали от ежедневных рассылок сообщений о надвигающейся в 33 регионснежной буре. Едва ли не каждый житель с равнодушием и обыденностью привык читать текст «порывы ветра до 20 м/с, ..

Все уже устали от ежедневных рассылок сообщений о надвигающейся в 33 регионснежной буре. Едва ли не каждый житель с равнодушием и обыденностью привык читать текст «порывы ветра до 20 м/с, обильные осадки в виде снега», ведь в голове невольно мелькает мысль, что«подобное случается каждую зиму».Только вот такие прогнозы не могут оставлять равнодушными энергетиков, которые внимательно следят за любыми показателями, будь то ветер, осадки, влажность, давление и т.п., ведь от массы различных факторов зависит то, насколько спокойно пройдут очередные сутки. Но, увы, уже с декабря 21 г. по настоящее время, сотрудники «Владимирэнерго» не могут похвастаться спокойствием, ведь под угрозой находится привычный и необходимый для всех жителей быт, жизненно важные артерии света и тепла.Нынешняя зиманапомнила, насколько слаб человек перед стихией, даже перед легкими нотками ее агрессии в виде такого количества осадков. Но в полной мере, в виде бессонных ночей; отсутствия отдыха, перерывов на обед и воскресного ужина в кругу семьи, плавно перетекающих в смертельную усталость, от которой «звенит» в ушах, смогли оценить специалисты «Владимирэнерго». Выполняя свою работу, не теряя драгоценного времени, энергетики противостояли этой необычайно назойливой и неотступающей стихии. В таких экстремальных ситуациях бригады специалистов рассчитывали исключительно на себя, свою подготовленность, выдержанность, профессионализм, ибо, несмотря на техническую оснащенность полноприводными автомобилями, снегоходами, которые вязли в метровых слоях снега, большую часть времени энергетики передвигались пешком, преодолевая «подарки» стихии.Каждое слаженное действие специалистов контролировал оперативный штаб, направляя резервные бригады к месту аварийно-восстановительных работ. Руководство филиала «Владимирэнерго» маневрировало силами, в соответствии с обстановкой в районах области, направляя большее количество бригад туда, где территории сильнее остальных подверглись снежной стихийной волне. Порой, силы были не равны, природа вновь «награждала» снежным хаосом, «дирижируя оркестром» метели, порывов ветра и нескончаемым количеством снега.Видя сложную погодную обстановку, сложившуюся в регионе, во Владимирскую область были направлены дополнительные силыиз соседних регионов, которые обошли «подарки» стихии – Ивановской, Нижегородской и Рязанской областей. Работая в одной большой, сплоченной команде, не тратя времени на объяснения, специалисты сменяли друг друга, чтобы каждый житель Владимирской земли обрел свет и тепло в своих домах.Полагаем, всем хотелось бы понимания, как возможны такие проблемы с электричеством в 21 веке, веке Цифровизации и новых технологий. Увы, деревья высотой 20-30 метров, ничего не знают о новых технологиях 21 века и под грузом снежной массы продолжают падать из глубины охранной зоны, ширина которой по закону может быть лишь 10 метров, заваливая Линии электропередач целыми пролётами. Снежный покров, изморозь, ледяной дождь тоже не в курсе Цифровизации и обволакиваютлинии так,что такую нагрузку неспособны нести все известные технологиям провода.Председатель Совета Ветеранов Ленинского района г. Владимира Гадалов Вячеслав Михайлович: «Живу на Владимирской земле долго. Бывали зимы снежные, морозные, но таких сугробов я еще не видел. Лопату из рук почти не выпускаешь, что уж говорить о трудной работе энергетиков. Утром, когда встаю, первым делом смотрю в окно. А там с неба сыпет и сыпет. Езжу на дачу, общаюсь с соседями. Своими глазами видим, как тяжело мужикам. Ни для кого не секрет, как они пешком или на снегоходах пробираются в лесах. А они не жалуются на тяжелую долю. Дай Бог к лету этот снег растает. Энергетикам сил и крепкого здоровья в этих условиях».Среди энергетиков не принято говорить о героизме. Их работа всегда за кадром человеческих глаз. Они не награждаются всемирной славой и известностью, но их трудоснован на силе воли, мужестве, стойкости характера и, порой, нечеловеческих резервах.