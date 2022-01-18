Глава города Владимира Шохин заболел коронавирусом? Как сообщили в мэрии, Андрей Шохин готовился к командировке и сдал перед поездкой экспресс-тест на коронавирус. Результат пришел

Глава города Владимира Шохин заболел коронавирусом? Как сообщили в мэрии, Андрей Шохин готовился к командировке и сдал перед поездкой экспресс-тест на коронавирус. Результат пришел положительный. Впрочем, ему глава пока не верит и будет пересдавать, по всей видимости, ПЦР-тест. Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: Он готовится к командировке.