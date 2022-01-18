Блогер провел вечер в компании Алины Загитовой.
Блогер провел вечер в компании Алины Загитовой.
Поклонники фигуристки Евгении Медведевой встревожены.
22-летняя спортсменка переживает из-за личных проблем, считают обитатели Сети.
Дело в том, что накануне блогер Даня Милохин, с которым
Евгении Медведевой приписывают роман, проводил время в компании другой девушки –
фигуристки Алины Загитовой. Даня и Алина были приглашены на день рождения
известного видеоблогера. Поговаривают, что молодые люди хорошо повеселилась
вместе на танцполе. Дескать, Даня совсем забыл о Жене. Интересно, что Медведева на праздник не пришла, хотя близко
дружит с виновницей торжества.
Поведение Милохина, уверены интернет-пользователи, больно
задело Медведеву. Поговаривают, что Евгения и Алина соперничают не только на льду. Мол, девушки недолюбливают друг друга.
В личном микроблоге Евгения Медведева опубликовала фрагмент душещипательной
композиции "Больше не верю" Ани Pokrov, в которой затрагивается тема разбитого сердца, а также звучат фразы "больше не плачу" и "к
черту, мой мальчик". Неравнодушные комментаторы из соцсети уверены, что в постах и действиях Евгении есть подтекст, скрытый смысл. Якобы так фигуристка сообщает о том, что расстроена.
Даня Милохин и Евгения Медведева, напомним, вместе выступали
на шоу Первого канала "Ледниковый период". Молодые люди в своих
номерах демонстрировали чувства так правдоподобно, что общественность
заподозрила их в романтической связи. Даня и Евгения, отметим, всячески
подогревали эти слухи, но однозначных комментариев по этому поводу не давали.