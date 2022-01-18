Блогер провел вечер в компании Алины Загитовой.

Блогер провел вечер в компании Алины Загитовой.Поклонники фигуристки Евгении Медведевой встревожены.22-летняя спортсменка переживает из-за личных проблем, считают обитатели Сети.Дело в том, что накануне блогер Даня Милохин, с которымЕвгении Медведевой приписывают роман, проводил время в компании другой девушки –фигуристки Алины Загитовой. Даня и Алина были приглашены на день рожденияизвестного видеоблогера. Поговаривают, что молодые люди хорошо повеселиласьвместе на танцполе. Дескать, Даня совсем забыл о Жене. Интересно, что Медведева на праздник не пришла, хотя близкодружит с виновницей торжества.Поведение Милохина, уверены интернет-пользователи, больнозадело Медведеву. Поговаривают, что Евгения и Алина соперничают не только на льду. Мол, девушки недолюбливают друг друга.В личном микроблоге Евгения Медведева опубликовала фрагмент душещипательнойкомпозиции "Больше не верю" Ани Pokrov, в которой затрагивается тема разбитого сердца, а также звучат фразы "больше не плачу" и "кчерту, мой мальчик". Неравнодушные комментаторы из соцсети уверены, что в постах и действиях Евгении есть подтекст, скрытый смысл. Якобы так фигуристка сообщает о том, что расстроена.Даня Милохин и Евгения Медведева, напомним, вместе выступалина шоу Первого канала "Ледниковый период". Молодые люди в своихномерах демонстрировали чувства так правдоподобно, что общественностьзаподозрила их в романтической связи. Даня и Евгения, отметим, всяческиподогревали эти слухи, но однозначных комментариев по этому поводу не давали.