Самые длинные нерабочие праздники года закончились, но в Минтруде просят не забывать: впереди нас...

Самые длинные нерабочие праздники года закончились, но в Минтруде просят не забывать: впереди нас ожидает немало выходных праздничных дней. И вот какими будут "красные даты" календаря.Из 365 дней отдыхать на выходных будем 104 дня, в праздники - 14 дней. В феврале на день Защитника Отечества праздничной станет только среда. А вот в Международный женский день отдыхать будем три дня подряд: с воскресенья по вторник. Правда, суббота пятого марта станет рабочей. И традиционно богатым на выходные будет май. Первомай подарит россиянам 4 дня, День Победы - тоже. Девятое мая выпадает на понедельник, потому выходные продлятся с субботы по вторник.