Вместо квартиры – сырость, плесень, грибок и сплошная разруха. Такими словами нашу съемочную группу встретила жительница дома № 9 по улице Крупской. Здесь она живет с 83-го года. Жильё –

Вместо квартиры – сырость, плесень, грибок и сплошная разруха. Такими словами нашу съемочную группу встретила жительница дома № 9 по улице Крупской. Здесь она живет с 83-го года. Жильё – муниципальное. Среди проблем – и протёкший потолок. Этажом выше – никто не живет. Но 10 дней назад там лопнула труба, рассказывает Марина Корноухова. На вызов