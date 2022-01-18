Летом 2021 года Андрей Станиславович привился двухкомпонентной вакциной.

Мэр Владимир Андрей Шохин сдал положительный экспресс-тест на коронавирус. Для подтверждения диагноза градоначальник пройдёт ПЦР-диагностику.Летом 2021 года Андрей Станиславович привился двухкомпонентной вакциной.Напомним, что в конце новогодних каникул ковидом У него болезнь протекает без осложнений.