29-летний житель столицы систематически предоставлял свою квартиру на улице Введенского наркозависимым лицам для употребления ими наркотических средств...

«Сотрудники ОНК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве выявили и ликвидировали притон для потребления запрещенных средств и веществ», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 29-летнего жителя столицы, который систематически предоставлял свою квартиру на улице Введенского наркозависимым лицам для употребления ими наркотических средств. В качестве вознаграждения за использование жилого помещения злоумышленник получал от гостей алкоголь.В ходе осмотра квартиры задержанного обнаружены и изъяты стеклянные трубки и иные предметы, используемые для употребления запрещенных средств и веществ.Отделом дознания ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56