Напомним, 17 января в 21:18 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

Напомним, 17 января в 21:18 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в одном из дачных домов на территории СНТ «Бухолово».На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. К сожалению, процесс следования к месту пожара был осложнён погодными условиями – из-за сильного снега проезд был затруднён. Сообщение в пожарную охрану также поступило с опозданием. В связи с этим по прибытии спецмашин дом горел по всей площади.Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 35 кв.м. В результате пожара пострадал мужчина 1989 года рождения – он находился в доме во время пожара, покинул его до прибытия подразделений, но, к сожалению, успел получить ожоги и был госпитализирован.В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины происшествия. По предварительной информации, к пожару привело неосторожное обращение с огнём при курении пострадавшего. Также установлено, что он не является собственником данного дачного дома. Дознавателем будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела по факту причинения ущерба чужому имуществу.К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники и 16 человек.Фото: https://pixabay.com/ru/