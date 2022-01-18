У мужчины обнаружили 121 сверток с неизвестным веществом внутри, общей массой 103,9 граммов. Проведенное исследование части изъятого показало, что в его составе содержится наркотическое средство – метадон...

«Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции около дома на Широкой улице задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных средств. При себе у него были обнаружены 121 сверток с неизвестным веществом внутри, общей массой 103,9 граммов. Проведенное исследование части изъятого показало, что в его составе содержится наркотическое средство – метадон. Установлено, что злоумышленник приобрел партию наркотического средства для последующего сбыта, однако довести свой преступный умысел до конца не успел, так как был задержан.При обыске по месту жительства задержанного было также обнаружено и изъято 286 свертков с неизвестным веществом. Изъятое направлено на экспертизу.Следствием ОМВД России по району Северное Медведково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по СВАО8 (495) 616-06-29