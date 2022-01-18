У мужчины обнаружили 121 сверток с неизвестным веществом внутри, общей массой 103,9 граммов. Проведенное исследование части изъятого показало, что в его составе содержится наркотическое средство – метадон...
«Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции около дома на Широкой улице задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных средств. При себе у него были обнаружены 121 сверток с неизвестным веществом внутри, общей массой 103,9 граммов. Проведенное исследование части изъятого показало, что в его составе содержится наркотическое средство – метадон. Установлено, что злоумышленник приобрел партию наркотического средства для последующего сбыта, однако довести свой преступный умысел до конца не успел, так как был задержан.
При обыске по месту жительства задержанного было также обнаружено и изъято 286 свертков с неизвестным веществом. Изъятое направлено на экспертизу.
Следствием ОМВД России по району Северное Медведково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Пресс-служба УВД по СВАО
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