Местный житель за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих гражданин, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное выявили факт фиктивной постановки граждан на миграционный учет.В ходе проверки жилого сектора полицейские установили, что местный житель за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих гражданин, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту дознанием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22