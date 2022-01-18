71-летняя заявительница передавала деньги социальному работнику для оплаты счетов за коммунальные услуги, после чего последняя предоставляла пенсионерке бумаги, подтверждающие оплату счетов...

«Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Хорошево-Мневники задержали 45-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве.Предварительно установлено, что 71-летняя заявительница ежемесячно передавала деньги социальному работнику для оплаты счетов за коммунальные услуги, после чего последняя предоставляла пенсионерке бумаги, подтверждающие оплату счетов. Однако, по итогам года, пожилой женщине выставили счет по просроченным платежам в размере более 60 000 рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 45-летняя женщина, которая ежемесячно брала у пенсионерки квитанции на оплату и денежные средства. Полученные деньги она тратила на собственные нужды, а чеки для подтверждения оплаты печатала на собственном компьютере.По данному факту следствием ОМВД России по району Хорошево-Мневники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56