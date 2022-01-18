Прокуратура Селивановского района в деятельности филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и...

Прокуратура Селивановского района в деятельности филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», установила, что в связи с падением деревьев на линии электропередач, расположенных в Селивановском районе, в декабре 2021 года происходили многочисленные отключения электроэнергии.Причиной явилось несвоевременное проведение работ по содержанию ЛЭП (линий электропередач), информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Мер по бесперебойному электроснабжению населения, проживающего на территории муниципального образования, длительное время не предпринималось, дополнительных сил и средств, достаточных для устранения аварийной ситуации, в район не направлялось.Жители населённых пунктов длительное время оставались без света и воды, что негативно сказалось на условиях их жизни, создавало угрозу причинения вреда их здоровью.По результатам проверки заместителю генерального директора – директору филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 27.12.2021 прокуратурой района внесено представление, которое находится на рассмотрении.Кроме того, в связи с систематическим отключением электроэнергии у населения отсутствует возможность использовать иные коммунальные ресурсы (водоснабжение, отопление и др.), а также возникает угроза выхода из строя техники и оборудования (насосов, котлов).В целях недопущения нарушения прав граждан – жителей Селивановского района 1 января заместителю генерального директора – директору филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» прокурором объявлено предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства об электроэнергетике.Фото: