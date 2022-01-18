Специалисты владимирского Россельхозцентра готовы усилить работу и содействовать сельхозпредприятиям в проведении лабораторных исследований продукции на наличие ГМО. «Анализы ..

Специалисты владимирского Россельхозцентра готовы усилить работу и содействовать сельхозпредприятиям в проведении лабораторных исследований продукции на наличие ГМО.«Анализы гарантируют безопасность товара, их проведение позволяет предотвратить бесконтрольное распространение еды, полученной из ГМО», – объясняет руководитель филиала Марина Олимова.В ведомстве работает ряд аккредитованных или аттестованных испытательных лабораторий. Есть базовые филиалы с оборудованием, позволяющим сопровождать и контролировать весь цикл сельскохозяйственного производства.