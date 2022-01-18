50 нарушений выявили специалисты регионального управления Россельхознадзора в деятельности...

50 нарушений выявили специалисты регионального управления Россельхознадзора в деятельности передвижных цирков и выставок.Обнаружены нарушения правил содержания животных. Проверки касаются не только кормления и условий жизни, но и обязательного ветеринарного обслуживания, а также транспортировки животных. Сумма штрафов - более шести с половиной миллионов рублей. Проверки проходили совместно с прокуратурой. Отметим, выявленные нарушения могут стать причиной приостановки деятельности шапито. За полное прекращение участия животных в таких цирках уже несколько лет выступают зоозащитники. Они уверены, эту сферу развлечений необходимо запрещать, а не проверять.