Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь прокомментировал сообщение американских журналистов об эвакуации российских дипломатов из Украины.

Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь прокомментировал сообщение американских журналистов об эвакуации российских дипломатов из Украины.Во вторник, 18 января, репортеры газеты , ссылаясь на высокопоставленных сотрудников служб безопасности Украины, рассказали о том, что в начале января почти два десятка дипломатов – сотрудников российский консульств – покинули страну по приказу из Москвы. Якобы в Вашингтоне знали об этой эвакуации.Василий Корчмарь назвал данное сообщение частью русофобской кампании. Мол, Запад продолжает выставлять Россию агрессором и уверять народ, что русские планируют нападению на украинцев. Вместе с тем США, используя Украину, затягивают переговоры с РФ по гарантиям безопасности, считает чрезвычайный и полномочный посланник российского МИД в отставке.Он объяснил, что дипломаты покидают страну в случае обострения отношений. Однако российские сотрудники дипмиссий, по словам собеседника "", остаются на Украине.Корчмарь предположил, что в частых поездках американцев в Киев кроются их планы по нападению на Донбасс. "Мы должны быть готовы", – считает дипломат. Однако ответной реакции России, по словам эксперта, действительно боятся в США.Ранее "Дни.ру" писали о визите главы ЦРУ в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинских спецслужб. Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейниксчел эти переговоры тревожным знаком. Он , что речь шла о развязывании конфликта в Донбассе.