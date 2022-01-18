390 нарушений, 298 представлений и 273 административных дела - и это только за январь. Прокуратура...
<a href="https://33live.ru/novosti/18-01-2022-ruslan-annaev-zamestitel-prokurora-goroda-vladimira-rasskazal-ob-itogax-pervyx-rejdov-etogo-goda.html" target="_blank">Руслан Аннаев, заместитель прокурора города Владимира, рассказал об итогах первых рейдов этого года</a> - 390 нарушений, 298 представлений и 273 административных дела - и это только за январь. Прокуратура...
[url=https://33live.ru/novosti/18-01-2022-ruslan-annaev-zamestitel-prokurora-goroda-vladimira-rasskazal-ob-itogax-pervyx-rejdov-etogo-goda.html]Руслан Аннаев, заместитель прокурора города Владимира, рассказал об итогах первых рейдов этого года[/url] - 390 нарушений, 298 представлений и 273 административных дела - и это только за январь. Прокуратура...