390 нарушений, 298 представлений и 273 административных дела - и это только за январь. Прокуратура...

390 нарушений, 298 представлений и 273 административных дела - и это только за январь. Прокуратура области продолжает проверки зимнего содержания дорог, придомовых территорий и крыш - этой снежной зимой вопрос для региона - острый. Об итогах первых рейдов этого года в областном центре "Вестям" рассказал заместитель прокурора города Владимира - Руслан Аннаев. Интервью продолжит эфир.