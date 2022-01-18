Более заразный штамм коронавируса омикрон уже в Москве. Количество заболевших стремительно растет.

Более заразный штамм коронавируса "омикрон" уже в Москве. Количество заболевших стремительно растет.В конце прошлого года ученые сделали вывод: омикрон-штамм коронавируса хоть и отличается повышенной заразностью, он является менее опасным вариантом инфекции. Эксперты заметили, что многие легко переносят болезнь и не нуждаются в госпитализации. Данные по новому штамму в Москве пока подтверждают эти выводы.Однако из-за роста числа заразившихся в столице повысилась нагрузка на амбулаторное звено. Столичные власти приняли решение увеличить количество дежурных врачей в поликлиниках. Специалисты работают каждый день, без выходных. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.Изучив данные об "омикроне", столичная система здравоохранения решила сосредоточиться на амбулаторнойпомощи. При невысокой температуре пациентам рекомендуется самостоятельно обратиться к дежурному врачу. Помощь оказывается в день обращения."К сожалению, и в Москве сегодня "омикрон" уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив "дельту". <...> На случай, если ситуация изменится к худшему, мы сохраняем "горячий резерв" свободных коронавирусных коек", – сообщил Собянин.Градоначальник отметил, что в поликлиниках принимаются необходимые меры для того, чтобы исключить пересечение здоровых и заразившихся пациентов. Потоки посетителей распределяются на группы. На входе в медучреждение у всех проверяют температуру.