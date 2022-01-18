Сергей Собянин просит работодателей перевести на дистанционку максимальное количество сотрудников.

Сергей Собянин просит работодателей перевести на "дистанционку" максимальное количество сотрудников.Более заразный, но менее опасный штамм коронавируса "омикрон" распространяется по Москве. Специалисты заметили, что новый вариант инфекции не привел к резкому росту числа госпитализированных больных. Однако до конца неизвестно, как он влияет на людей пожилого возраста.Чтобы не подвергать их дополнительному риску, в столице продлен до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Соответствующий подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 18 января.Кроме того, до той же даты сохраняется требование к работодателям о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. "Эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях", – отметил градоначальник.Тем, кто находится в группе риска, настоятельно рекомендуют оставаться дома. Выходить на улицу следует лишь в некоторых случаях: например, можно сходить в магазин, выгулять домашних животных, вынести мусор, прогуляться или заняться спортом на свежем воздухе. Покинуть жилище следует, если возникла прямая угроза жизни и здоровью.За последние сутки в Москве было зафиксировано 8 342 случая заражения коронавирусом, скончались от ковида 69 пациентов. Всего несколько недель назад в столице каждый день выявляли в среднем две тысячи случаев.