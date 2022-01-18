Старшеклассники 25-ой школы города Владимира совместно с Общероссийским народным фронтом поздравили...

Старшеклассники 25-ой школы города Владимира совместно с Общероссийским народным фронтом поздравили врачей городской больницы скорой помощи.Подарки - инициатива профильного медицинского класса. В 20-ом году, во время пандемии, школьники организовали волонтерский отряд "Лев". Это аббревиатура, которая расшифровывается: "легко, если вместе". Волонтеры-будущие медики не только получают медицинские знания, но и ухаживают за педагогами, которые вышли на пенсию. Подарки для врачей школьники собирали вместе с родителями. Теперь сотрудники больницы ждут молодых людей и в "полях" - на медицинской практике.Татьяна Шаркова, директор школы №25:- Это низкий поклон нашим медикам и, конечно же, мы хотим их порадовать, потому что в первую очередь тяжелее им, они на передовой. А второй момент - это, конечно же, момент воспитания наших ребят - уважительное отношение к людям в белых халатах. Это наша задача.Анатолий Уколов, главный врач больницы скорой помощи города Владимира:- Честно вам скажу, персонал работает на износ. И вот на примере наше больницы, так как мы работаем с ковидными больными в том числе, практически 90-процентов персонала переболело ковидом. Некоторые - дважды. Приятно, что видна поддержка. Вот это чувство плеча, чувство защищенности и поддержки, они стоят дороже всяких подарков.