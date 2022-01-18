У футболистов владимирского Торпедо в ближайшее время появится новый главный тренер. Им должен...

У футболистов владимирского Торпедо в ближайшее время появится новый главный тренер. Им должен стать Александр Горбачёв. Как сообщают в пресс-службе черно-белых, сегодня, на первой встрече команды после зимнего отпуска, директор клуба Александр Акимов представил игрокам специалиста, с которым клуб намерен подписать контракт.Александру Горбачёву - 51 год, он воспитанник ставропольского футбола, выступал за местное Динамо и калининградскую Балтику, которую затем возглавил в качестве главного тренера. В 2020-ом году Александр Горбачёв вывел брянское Динамо в ФНЛ.