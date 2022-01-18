Сегодня православные отмечают Крещенский сочельник. Главным событием ночи для многих станет...

Сегодня православные отмечают Крещенский сочельник. Главным событием ночи для многих станет погружение в прорубь.В этом году во Владимире оборудовано два места для купания: Семязино и озере Глубокое. Управление гражданской защиты города Владимира совместно с сотрудниками МЧС сегодня проверили готовность купелей и исследовали дно водоемов. На подходах к проруби расчищен снег, сходы оборудованы дощатыми настилами и трапами. Установлены сетки и обрешетка, которые препятствуют попаданию людей под лед. Установлены женские и мужские раздевалки с обогревом. А для всех желающих горячий чай с баранками и каша. Купания начнутся в полночь и будут продолжатся до 3 часов ночи. Ожидается , что по всей области окунуться в ледяную воду придут около восьми тысяч человек. У купелей будут дежурить сотрудники скорой помощи и полиции .Борис Беликов, начальник управления гражданской защиты города Владимира:- Купели, майны водолазы сегодня проверили. Нашли две бутылки, мелочь. Сегодня дно водоемов безопасно для населения, чтобы каждый гражданин прошел без травм принял обряд крещенского купания.