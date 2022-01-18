По итогу рейдов 21 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В Александрове прокуратура наказала 20 управляющих компаний за некачественную уборку снега во дворах. По результатам выездных проверок выяснилось, что придомовые территории не чищены, тротуары обледенели и не посыпаны пескосоляной смесью.В списке «проштрафившихся»: ООО «Александровстрой», ООО «Потенциал», ООО «ЖКС Алдега», ООО «ЖКХ УЮТ», ООО «Перспектива», ООО «УК Эврика Комфорт», ООО «РСК», ООО «УК Содружество», ТСЖ «Королева 9/1». По итогу рейдов 21 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.«Руководителям 15 организаций, занятых обслуживанием жилищного фонда, в списке которых «ЖКО Комфорт», «НУК», «Содружество С», «РТЭК», «Парус», «Балремстрой», ТСЖ «Инициатива», ТСЖ «Королева 8», ТСЖ «Кедр», ТСЖ «Дружба», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Виктория», ТСН «Гермес», ТСЖ «Добрыня», ТСЖ «Элекс», объявлены предостережения о недопустимости нарушений.После повторного выхода на место надзорный орган вновь выявил нарушения. «Управляшки» не сбивали сосульки и лёд с крыш многоквартирных домов, не разгребали снег во дворах. В адрес ООО «РСК», «УК «Содружество», «ЖКХ «УЮТ», «Александровстрой+», «ЖКС «Алдега», «УК «Эврика - комфорт», «Потенциал», «Перспектива», ТСЖ «Красный дом», ТСН «Терешковой 4», ТСЖ «Ческа-Липа 8» и ТСЖ «Коссович» внесено 11 представлений.Их устранение находится на контроле городской прокуратуры. Руководителей компаний пригласили в ведомство для возбуждения против них административных дел.