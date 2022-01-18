Заслуженного художника России, человека удивительной судьбы. Сколько работ привезли в город...

Заслуженного художника России, человека удивительной судьбы. Сколько работ привезли в город воинской славы? И какое место "война и мир" занимали в творчестве мастера, расскажет Мария Платанюк.В работах Игоря Тихонова - портрет самой России. С её любовью и таинством, поэзией и болью. Живопись, наполненная особым духовным свечением. Так говорят о полотнах мастера. Оценить их силу и внутренний свет отныне могут и жители Коврова. В историко-мемориальном музее открылась выставка памяти Игоря Всеволодовича. Инициатором стал сын - Иван Тихонов.Иван Тихонов, сын заслуженного художника России Игоря Тихонова, организатор выставки:- До перестройки - это такой академизм, этой пейзажи в основном, Россия. Потом, в 90-ые, это такой переломный период, сюрреалистическое творчество у него начинает прорываться. Потом он уходит от академизма. У него свой характерный стиль образовывается, ни на кого не похожий.Заслуженный художник России Игорь Тихонов родился в 53-ем. По словам сына, путь отец выбрал ещё школьником. Во втором классе поступил в московскую художественную школу. Позже Игорь Тихонов закончит Всесоюзный Государственный Институт кинематографии. Живописец, график, педагог, художник театра и кино. Человек, который воспитал несколько поколений студентов. Провел десятки успешных выставок в разных странах. В Ковров привезли больше 60 работ Игоря Тихонова.Ольга Монякова, директор Ковровского историко-мемориального музея:- Идея сделать выставку в Коврове возникла сразу. И сразу получила отклик. Это буквально было в пятиминутном разговоре. Так вот она случилась. Подготовить выставку, привезти её из Москвы, организовать. Это большие затраты. Музей не вложился. Всё это сделал сын художника.(2017 г)- Большой палец положите сюда, вот так вот- Здесь глаза другие у людей. И вообще всё другое.Это съёмка 2017-ого. Специальный репортаж знаменитого военкора Александра Сладкова. В Донецке, где свистят пули, рвутся снаряды и "горит" земля Игорь Тихонов рисует защитников Донбасса. Там, на линии огня и родились его самые пронзительные наброски. Тихонова всегда отличала смелость. И в творчестве, и в жизни.В Донецке Игорь Тихонов откроет и персональную выставку. Её посетили тысячи людей. Для истерзанного Донбасса она стала событием.- С одной стороны Апокалипсис, нехороший. С другой стороны - удивительное спокойствие у людей. Уверенность. Достоинство.А вот начатую на передовой галерею Игорь Тихонов, закончить, увы, не успел. Хотя очень мечтал. Мастера не стало год спустя после поездки в ДНР. Его наследие- это размышления. И о войне, и о мире.Елена Фомина, глава г. Коврова:- Я хочу выразить благодарность организаторам выставки. Замечательно, что в наш город Ковров, город воинской славы приехали работы заслуженного художника России, человека с мировым именем. Это прекрасно.Музейщики Коврова не скрывают: в планах - представить и графику Игоря Тихонова. В строгих черно-белых офортах - та же сила и глубина.Мария Платанюк, Николай Варгасов. "Вести- Владимир".