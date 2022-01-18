Они занимались деревообработкой на участках, которые им не принадлежат.

В Меленковском районе предпринимателей оштрафовали за самовольный захват земли. Нарушение пресекли местные прокуроры.Так, один из предпринимателей наладил на территории площадью свыше 8,5 тысяч квадратных метров деревообрабатывающее производство. На участке появились два склада и бытовки. Разрешение на пользование землёй у бизнесмена отсутствует.«Аналогичные нарушения выявлены в деятельности еще одного ИП, который занимается переработкой древесины в Меленковском районе», - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.На мужчин завели административные дела, по результатам рассмотрения которых горе-предпринимателей оштрафовали на 40 тысяч рублей.