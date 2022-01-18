В дежурную часть линейного отдела полиции Муром Владимирского линейного отдела МВД России на...

В дежурную часть линейного отдела полиции Муром Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от начальника пассажирского поезда сообщением «Москва – Улан-Удэ» о том, что к прибывающему на станцию поезду требуется наряд полиции. Об этом сообщила пресс-служба Владимирского ЛО МВД России на транспорте.Прибыв на место, сотрудники транспортной полиции выяснили, что 41-летняя пассажирка, жительница Пермского края, в пути следования распивала спиртные напитки и будучи в состоянии алкогольного опьянения, мешала отдыху других пассажиров и работе поездной бригады. Она также выражала явное неуважение к пассажирам, сопровождающееся нецензурной бранью. В связи с этим начальником поезда было принято решение об отказе ей в проезде.Сотрудниками линейного отдела полиции Муром в отношении гражданки были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.20 КоАП РФ («Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах») и по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).Максимальным наказанием, предусмотренным санкциями данных статей, является административный арест.Фото: https://pixabay.com/ru/