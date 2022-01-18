Петушинский районный суд признал виновным 40-летнего местного жителя в краже, грабеже,...

Петушинский районный суд признал виновным 40-летнего местного жителя в краже, грабеже, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, угрозе убийством.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, обвиняемый, ранее судимый как за преступления имущественного характера, так и за преступления против половой неприкосновенности, был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы. После освобождения виновный стал проживать в Петушках, устроился на работу.Однако в октябре 2021 года похитил из продуктового магазина коробку с денежными купюрами в размере около 30 тысяч рублей, предназначенных для благотворительных целей. В последствии преступник был установлен по видеокамере. Однако, на этом его противоправная деятельность не закончилась. Приехав в гости к жительнице г. Покров, с которой случайно познакомился, в ходе употребления спиртных напитков, С. взял ключи от другой квартиры, расположенной в этом же доме. Проникнув в чужую квартиру С. совершил хищение имущества, после чего поджег квартиру и скрылся с места преступления.На улице обвиняемый встретил незнакомую женщину, от которой потребовал денежные средства, а затем, угрожая ножом, изнасиловал ее в гараже, завладев принадлежащем ей имуществом и деньгами. Продолжая угрожать беззащитной потерпевшей, обвиняемый велел ей следовать к ней в квартиру, где передать ему все ее денежные средства.Опасаясь за свою жизнь женщина привела преступника в квартиру своего соседа, где виновный представившись сотрудником полиции, с ножом потребовал у хозяина деньги, и пока тот замешкался, открыто похитил лежащие на тумбочке денежные средства и телефон, после чего скрылся с места преступления.В тот же день преступник был задержан сотрудниками полиции, часть похищенного имущества у него изъята.При рассмотрении уголовного дела в суде обвиняемый отрицал свою причастность к совершенным преступлениям. Судебное следствие длилось более полугода, к его окончанию преступник пытался всячески затянуть процесс, ссылался на плохое самочувствие, имитировал эпилептические приступы.Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Фото: https://pixabay.com/ru/