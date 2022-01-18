За это его оштрафовали на 600 тысяч рублей.

В Петушках бывший генеральный директор АО «Покровский завод биопрепаратов» оштрафован за уклонение от уплаты налогов.В целях сокрытия доходов с марта по декабрь 2019 года он, зная о долгах по налоговым платежам, осуществлял финансово-хозяйственную деятельность предприятия.«Имея реальную возможность погасить недоимки, предприниматель сокрыл более 9,7 миллионов рублей», - уточнила официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал, но суд оштрафовал бизнесмена на 600 тысяч рублей.