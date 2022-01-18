Среди его «подвигов»: кража, грабёж, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, угроза убийством.

В Петушинском районе 40-летнего мужчину признали виновным в серии преступлений. Среди его «подвигов»: кража, грабёж, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, угроза убийством.Ранее судимый был освобожден условно-досрочно. После выхода из тюрьмы он устроился на работу, но недолго вёл жизнь праведника.В октябре прошлого года фигурант похитил из продуктового магазина коробку, в которой лежали 30 тысяч рублей, предназначенные для благотворительности. По камерам видеонаблюдения полиция установила личность злодея.Однако, на этом подвиги уроженца Петушков не закончились. Приехав в гости к жительнице Покрова, во время застолья, он взял у хозяйки ключи от другой квартиры, расположенной в этом же доме. Позднее ухажер проник в чужую квартиру, украл некоторые вещи и поджёг её. Однако и это ещё не последний эпизод.Озверевший от безнаказанности бывший зэк встретил на улице незнакомую женщину, которую ограбил, а затем, угрожая ножом, изнасиловал её в гараже. После полового акта насильник потребовал от жертвы привести его домой и отдать все сбережения.«Опасаясь за свою жизнь, женщина привела преступника в квартиру своего соседа, где насильник, представившись сотрудником МВД, похитил лежащие на тумбочке деньги и телефон», - поделились подробностями в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В тот же день подозреваемого задержали. На суде он отрицал свою вину, пытался затянуть процесс, имитировал приступы эпилепсии. Однако Фемида не повелась на дешёвые разводы. В результате обвиняемый получил 14 лет колонии. Приговор в законную силу пока не вступил.