Сотрудники ЭКЦ дали гостям возможность понаблюдать за работой экспертов-криминалистов, показали чемодан эксперта, выезжающего на место происшествия, и рассказали о процессе почерковедческой экспертизы...

В Управлении внутренних дел по СВАО в рамках акции "Студенческий десант" проведены мероприятия для учащихся средних, средних профессиональных и высших образовательных учреждений округа.В музее УВД по СВАО гостей встретила врио помощника начальника (по РЛС) УВД подполковник внутренней службы Анна Иванова, которая поприветствовала собравшихся.Началось мероприятие с сердца Управления - Дежурной части. Начальник оперативного отдела УВД подполковник полиции Ольга Бородина рассказала о работе Дежурной части УВД и территориальных подразделений. Она ответила на интересующие ребят вопросы и объяснила процесс обработки и передачи поступившей в подразделение информации.Далее молодые люди отправились в экспертно-криминалистический центр. Здесь они узнали, как снять отпечатки пальцев рук, найти следы, которые мог оставить злоумышленник, какие приспособления помогают специалистам в раскрытии преступлений. Сотрудники ЭКЦ дали гостям возможность понаблюдать за работой экспертов-криминалистов, показали чемодан эксперта, выезжающего на место происшествия, и рассказали о процессе почерковедческой экспертизы.В актовом зале врио начальника ОК УВД подполковник внутренней службы Анастасия Харланова и специалист ОК УВД капитан внутренней службы Жанна Якубова рассказали о порядке поступления и обучения в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя. Учащиеся узнали об условиях службы в органах внутренних дел, социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам органов внутренних дел и членам их семей, после чего им показали фильм о работе сотрудников УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве и учебе в университете.На плацу УВД сотрудники Отдельного батальона ППСП УВД вместе с инспектором Отдельного батальона ДПС рассказали об особенностях службы данных подразделений. Ребятам продемонстрировали служебный автомобиль ДПС и специальные средства ППСП.Завершилась программа в физкультурно-оздоровительном комплексе УВД по СВАО, где сотрудник ЦКС показал учащимся мастерство и выучку служебных собак. Закрыли программу мероприятия сотрудники ЦСиБП УВД вместе с начальником отделения профессиональной подготовки УВД майором внутренней службы Русланом Ахмедовым, которые показали специальные приемы борьбы, поведали об оружии и средствах индивидуальной бронезащиты, состоящих на обеспечении и вооружении полиции.В мероприятии приняли участие 57 учащихся образовательных систем, расположенных на территории СВАО. Собравшиеся ребята поблагодарили организаторов за познавательную экскурсию и искренне заинтересовались службой в полиции.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29