17 января произошел пожар в городе Судогда. Частный дом номер 13 на улице Мира загорелся поздним...

17 января произошел пожар в городе Судогда. Частный дом номер 13 на улице Мира загорелся поздним вечером.Сообщение в пожарную охрану поступило в 23.07. Спасательные подразделения выехали тотчас же. Однако вызов в пожарную охрану был совершён поздно. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома по всей площади.Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.