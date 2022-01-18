Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - В крещенскую купель Все спецслужбы региона готовятся к...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- В крещенскую купельВсе спецслужбы региона готовятся к Крещению. Где сегодня ночью можно окунуться в святую воду?- Памяти градоначальникаВладимир простился с Игорем Шамовым, первым мэром Владимира.- Битва кулакамиКулачные сражения во Владимире. Долгожданное событие международного уровня для любителей этого вида спорта