Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Неприятное соседство?
Вкусно, но громко. Жители...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Неприятное соседство?
Вкусно, но громко. Жители многоэтажки в Коврове не могут поладить с владельцами местного кафе. Можно ли разрешить конфликт без разбитой посуды?
- Крещенские купания
Владимирцы готовятся окунуться в прорубь. Где это можно сделать и сколько моржей ожидают увидеть организаторы?
- Прощание с Шамовым
И он доверял себе и людям. Владимир простился со своим первым мэром Игорем Шамовым.