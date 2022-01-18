Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Неприятное соседство? Вкусно, но громко. Жители...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Неприятное соседство?Вкусно, но громко. Жители многоэтажки в Коврове не могут поладить с владельцами местного кафе. Можно ли разрешить конфликт без разбитой посуды?- Крещенские купанияВладимирцы готовятся окунуться в прорубь. Где это можно сделать и сколько моржей ожидают увидеть организаторы?- Прощание с ШамовымИ он доверял себе и людям. Владимир простился со своим первым мэром Игорем Шамовым.