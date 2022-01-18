Продукты с истекшим сроком годности обнаружены в торговых точках на улицах Куйбышева и Мира.

Владимирские единороссы обнаружили в двух сетевых магазинах Владимира просроченные продукты. По словам координатора проекта «Народный контроль» Дмитрия Семенова, поводом для проверки стали многочисленные жалобы жителей и негативные результаты недавней прокурорской проверки «Светофора» в Юрьевце.Пожелтевшая рыба и высушенное мясо птицы с явными признаками повторной заморозки, просроченная на два месяца рыбная соломка и соусы с истёкшим сроком годности, вздутые банки с просроченным майонезом, которые, по словам сотрудников, негде больше хранить. Корзина неподлежащих реализации продуктов питания была собрана в магазине «Светофор», расположенном на улице Куйбышева.«Выявлена продажа разрезанных пополам гранатов и мясной продукции, расфасованной в торговой точке. Идентифицировать эти продукты и соотнести их с накладной нельзя. Проверить санитарные условия фасовки невозможно», - уточнили в региональном отделении «ЕР».В супермаркете на улице Мира участникам рейда понадобилось четыре тележки, чтобы собрать всю просрочку.«Здесь акционными стикерами заклеивали истекший срок годности куриных яиц. На прилавках найдены вафельные конфеты, печенье, соки и торты, которые были сняты с реализации», - добавили общественники.Информация о нарушениях доведена до руководства магазинов.