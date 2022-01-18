Продукты с истекшим сроком годности обнаружены в торговых точках на улицах Куйбышева и Мира.
Владимирские единороссы обнаружили в двух сетевых магазинах Владимира просроченные продукты. По словам координатора проекта «Народный контроль» Дмитрия Семенова, поводом для проверки стали многочисленные жалобы жителей и негативные результаты недавней прокурорской проверки «Светофора» в Юрьевце.
Пожелтевшая рыба и высушенное мясо птицы с явными признаками повторной заморозки, просроченная на два месяца рыбная соломка и соусы с истёкшим сроком годности, вздутые банки с просроченным майонезом, которые, по словам сотрудников, негде больше хранить. Корзина неподлежащих реализации продуктов питания была собрана в магазине «Светофор», расположенном на улице Куйбышева.
«Выявлена продажа разрезанных пополам гранатов и мясной продукции, расфасованной в торговой точке. Идентифицировать эти продукты и соотнести их с накладной нельзя. Проверить санитарные условия фасовки невозможно», - уточнили в региональном отделении «ЕР».
В супермаркете на улице Мира участникам рейда понадобилось четыре тележки, чтобы собрать всю просрочку.
«Здесь акционными стикерами заклеивали истекший срок годности куриных яиц. На прилавках найдены вафельные конфеты, печенье, соки и торты, которые были сняты с реализации», - добавили общественники.
Информация о нарушениях доведена до руководства магазинов.