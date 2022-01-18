Представители команды владимирской областной Спортивной школы олимпийского резерва по самбо имени Евгения Чичваркина взяли три медали на Всероссийском первенстве. В Рыбинске завершились

Представители команды владимирской областной Спортивной школы олимпийского резерва по самбо имени Евгения Чичваркина взяли три медали на Всероссийском первенстве. В Рыбинске завершились Всероссийские соревнования по самбо памяти Вадима Яковлева. Это отборочный турнир на первенство России. В турнире приняли участие более 100 спортсменов 2004-2006 годов рождения из 15 регионов, в том числе из Владимирской, Белгородской, Костромской,