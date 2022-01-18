Двадцать пять миллионов рублей дополнительно потребуется владимирским коммунальщикам для...

Двадцать пять миллионов рублей дополнительно потребуется владимирским коммунальщикам для прохождения зимы. Об этом сегодня на заседании комитета по жизнеобеспечению владимирского горсовета заявил руководитель центра управления городскими дорогами, Руслан Юсупов.По словам директора муниципального предприятия- организация не справляется с уборкой улиц областного центра от снега- не хватает сотрудников и техники- тридцать процентов машин в настоящий момент находятся на ремонте, так же заканчивается топливо и песко-соляная смесь. Предприятие вынуждено прибегать к помощи субподрядчиков, но это не помогает. Владимирские парламентарии приняли решение о срочном созыве рабочей комиссии с участием администрации города, которая должна будет принять решение, где изыскать дополнительные средства на уборку Владимира.- К заседанию рабочей группы он предоставит более подробный анализ.Куда пойдут оплаты на приобретение песко-соляной смеси, каких запчастей и в каком количестве, горюче-смазочных материалов и оплаты сторонних организаций.На данный момент, чтобы решить вопрос срочно - это только городской бюджет. Есть обращение к депутатам Законодательного собрания об оказании помощи городу, но эта процедура не быстрая. Это будет параллельно вестись, для того, чтобы потом, возможно, компенсировать бюджету города эти деньги, но сейчас вопрос об изыскании денег внутри бюджета г. Владимира.