Он умер в возрасте 86 лет.

Во Владимире 18 января состоятся похороны первого мэра города Игоря Шамова. Попрощаться с бывшим главой областной столицы можно с 10:00 до 12:00 в Городском дворце культуры на улице Горького.Игорь Васильевич родился в Удмуртии 11 июня 1935 года. В 1959 году он окончил Ленинградский политехнический институт имени Калинина по специальности «инженер-физик».В октябре 1990 года его назначили председателем горисполкома, а позднее главой администрации. В 1995 и 1997 годах градоначальник дважды выигрывал выборы мэра.После ухода со своего поста он являлся членом Совета Старейшин. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Святого Владимира III степени.Почётному гражданину Владимира было 86 лет.