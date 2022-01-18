Во Владимире уже оборудовали два места для крещенских купаний. Поскольку выходить на лёд запрещено, спуск организован с берега. Для комфорта жителей установлены деревянные помосты, перила и

Во Владимире уже оборудовали два места для крещенских купаний. Поскольку выходить на лёд запрещено, спуск организован с берега. Для комфорта жителей установлены деревянные помосты, перила и лестницы в прорубь. Григорий Кошкин, корреспондент 6 канала По предварительным прогнозам этой ночью окунется порядка 8000 человек, во Владимире же оборудовано всего две купели: на озере Глубоком в Загородном