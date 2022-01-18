Мэрия Владимира подвела итоги торгов.

Во Владимире определили победителя аукциона на маршруты № 1С и 17. Им стал ИП Михайлов. Контракт заключат на пять лет.Александр Евгеньевич стал единственным участником торгов.Напомним, что автобусы на линии «Улица Элеваторная – Селецкие сады» ежедневно совершают 16 рейсов. Пассажиропоток составляет примерно 400 человек.Общественный транспорт, который курсирует от Юго-Западной до «Точмаша» выполняет по 180 рейсов и перевозит до 4000 пассажиров в сутки.Напомним, что машины должны иметь экокласс не ниже Евро-4. Среди требований горадминистрации – обязательное участие перевозчиков в программе обновления автопарка, а также ребрендинг под красно-белые цвета. Автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты проезда. С 1 января 2023 года компания будет выпускать на рейсы подвижной состав не старше трёх лет.