Там представлены документы, научные исследования и художественные произведения, рассказывающие о...

Там представлены документы, научные исследования и художественные произведения, рассказывающие о преступлениях фашистов против еврейского народа.Международный день памяти жертв Холокоста проводится 27 января - в этот день в 1945 году войсками Красной Армии был освобожден концентрационный лагерь Освенцим. Выставка "Память о Холокосте" открыта во Владимирской областной научной библиотеке до конца месяца.