Учащимся уже выдали карты нового образца.

Владимирским школьникам выдали пластиковые карты «Ситикарда» и «Аксиомы», по которым дети будут ездить на общественном транспорте и предъявлять на входе в учреждение. Кроме того, по ним будет оплачиваться питание в столовой.Все платёжные средства персонализированы - на них нанесены ФИО и фото владельца, а также личный код и номер. При потере документа стоимость замены составит 100 рублей.Напомним, что родителей школьников давно к безналичной схеме оплаты питания в столовых. Средства будут перечисляться через платформу «Аксиома», которая позволяет упростить процесс сбора средств. Родители получат номер счёта, на который нужно будет переводить деньги. Заявку на питание нужно будет подавать за сутки.Пока карты работают только как пропуск, но в ближайшее время к ним подключат оставшиеся функции.Родители смогут пополнять два счета: на горячее питание и буфет. На сайте «Аксиомы» комиссия составит 4%, а в приложении «Сбербанка» - 1%.