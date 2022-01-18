Траурная церемония прошла в бывшем ДК ВТЗ, который, как и многие заводские учреждения культуры,...

Траурная церемония прошла в бывшем ДК ВТЗ, который, как и многие "заводские" учреждения культуры, именно в бытность Шамова стал городским. И это спасло их от разрухи. О городе, которому в девяностых был нужен свой герой, и человеке, который им стал - Дарья Давыдова.Кажется, даже троллейбусы этим утром чуть тише обычного плывут через площадь Ленина. Скорбным безмолвием людей встречает городской дом культуры. На пороге прощания - и бывшие первые, и совсем незнакомые лица. Эдуард Александрович был коллегой Игоря Шамова по "полимерному" институту. Видел его первые шаги. В политику.Эдуард Сирко, бывший коллега Игоря Шамова:- И оказалось, что неожиданно хороший человек на этом месте оказался. Потому что он ведь город спас, когда здесь замерзало всё.Игорь Шамов, первый мэр города Владимира (1991-2002гг), съемка 2012 г:- В России вообще любой руководитель, любая власть проверяется зимой. Мне досталась зима. Кругом парило, как долина гейзеров. Вот идешь по нынешнему Октябрьскому проспекту, а там камеры есть, как в центр идти. И пар идёт. Ладно бы из камер шло, а то прямо из труб.Он их из-под земли достал - буквально. Шестьдесят километров магистральных теплосетей проложили по воздуху. Владимир не похорошел, но согрелся. При Шамове в коммунальный строй встали ТЭЦ-2 и Судогодский водозабор. Троллейбусы поехали в Доброе, а там, куда не дотянулась контактная сеть, пассажиров подхватили частники.- Один из первых город Владимир ввел общественный транспорт частный, частный извоз. Они все удивлялись, как ты на это решаешься, а вдруг они куда-нибудь налево уедет, и что ты будешь делать? Я говорю, а я не боюсь. Поэтому хуже, чем было, не будет. И я угадал. Угадал."Он вообще доверял себе. И еще больше - людям". Так о первом мэре говорит последний... всенародноизбранный.Александр Рыбаков, глава города Владимира (2002-2011гг):- Трудное это было время, но Игорь Васильевич достойно себя вёл. Не пассовал, не плакал. С утра до вечера работал. И вся команда так тогда трудилась. Он доверял замам, начальникам управления. Он доверял. Он давал на самостоятельно мыслить, работать, учиться.Он сам учился понемногу - у простых людей. Связи с общественностью Игорь Шамов поддерживал прямо на улице. Говорят, эти вдумчивые прогулки длились, покуда хватало сил идти.- Важно, для чего пришел человек. С какой целью. Легче всего говорить, болтать, и очень трудно воплощать это в дело.Первый мэр областной столицы. Глава с большой буквы. Почетный гражданин своего города. Игоря Шамова похоронили на Улыбышевском кладбище. Ему было уготовано место на Аллее Славы. Но вечный покой Игорь Васильевич обрел там, где провел жизнь - среди обычных людей. Его могила - недалеко от церкви.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"