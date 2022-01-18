Беги, Дед Мороз, беги! Во Владимире состоялся ежегодный забег зимних волшебников. Он стал 11-ым по...
Беги, Дед Мороз, беги! Во Владимире состоялся ежегодный забег зимних волшебников. Он стал 11-ым по счёту. Дистанцию нового года пробежала и наша съёмочная группа.
Перед стартом - разминка. В Новый год владимирцы готовы ворваться на скорости. Участники карнавального забега- разного возраста. И спортсмены, и любители. Многие по традиции бегут семьями. Что касается "экипировки", проявили фантазию.
Ярослав ( Дед Мороз), участник забега:
- Очень хотим порадовать остальных и себя. Поднять настроение. Пожелать всем удачи и счастья в новом году.
Владимир Некрасов, участник забега:
- Защитный костюм. От всякой заразы.
Наталья Некрасова, участница забега:
- В прошлом году мы ковидную вечеринку устраивали, провожать коронавирус. Видимо, плохо проводили.
Забег припорошён январским снегом, приправлен хорошим настроением. На время состязаний движение в центре перекрыли.
600 метров- от Золотых ворот до Соборной площади кто-то бежал в одиночку, кто-то с друзьями и близкими, малышами, кто-то- с питомцами. Главное условие- наличие любого атрибута новогодних волшебников. А они со спортом дружат.
Денис Любимов, участник забега:
- В том году занял на России по триатлону второе место. В этом году на области занял второе место. Зимний триатлон, летний триатлон.
Дарья Лаврухина, участница забега:
- Здорово, отлично!
Влад и Максим Седухины, участники забега:
- Максим, брат мой. Сам бежал. Сложно? Да!
Василина Ионова, участница забега:
- Мамы с детками бежали. Самому младшему - 8 месяцев.
В этот раз забег собрал 500 владимирцев. Хотя в "доковидные" годы на дистанцию выходили до трёх тысяч человек.
Призы ждали победителей во всех номинациях. Со сцены назвали самые "снежные семьи". Наградили самых нарядных. Супер "скоростной" Снегурочкой признана Анна Седых. А среди Дедов Морозов быстрее всех дистанцию преодолел Александр Орлов.
- Примерно 600 метров. Сложность заключается только в покрытии. И на финише подъём небольшой.
В номинации "Самый опытный Дед Мороз" победу разделили Виктор Бубнов и Анатолий Митрофанов.
- Это даёт физическую закалку, подготовку, тренировку. И дети , которые участвуют, получают здоровье.
Награды вручали Владимир Гарёв и Николай Толбухин.
И мэрия, и горсовет поддержали идею "Вестей" . И в следующий раз пообещали сами выйти на дистанцию.
- Хорошая идея, мы её обязательно рассмотрим.
- У нас спортивный депутатский корпус , думаю, очень хорошая идея с удовольствием поддержим.
- и глава города, он и в футбол. И бегает. Очень всё достойно.
Назвали и самых юных бегунов. Это Саша Петров и Диана Васильва. Малыши - чуть старше года.
Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".