Беги, Дед Мороз, беги! Во Владимире состоялся ежегодный забег зимних волшебников. Он стал 11-ым по...

Беги, Дед Мороз, беги! Во Владимире состоялся ежегодный забег зимних волшебников. Он стал 11-ым по счёту. Дистанцию нового года пробежала и наша съёмочная группа.Перед стартом - разминка. В Новый год владимирцы готовы ворваться на скорости. Участники карнавального забега- разного возраста. И спортсмены, и любители. Многие по традиции бегут семьями. Что касается "экипировки", проявили фантазию.Ярослав ( Дед Мороз), участник забега:- Очень хотим порадовать остальных и себя. Поднять настроение. Пожелать всем удачи и счастья в новом году.Владимир Некрасов, участник забега:- Защитный костюм. От всякой заразы.Наталья Некрасова, участница забега:- В прошлом году мы ковидную вечеринку устраивали, провожать коронавирус. Видимо, плохо проводили.Забег припорошён январским снегом, приправлен хорошим настроением. На время состязаний движение в центре перекрыли.600 метров- от Золотых ворот до Соборной площади кто-то бежал в одиночку, кто-то с друзьями и близкими, малышами, кто-то- с питомцами. Главное условие- наличие любого атрибута новогодних волшебников. А они со спортом дружат.Денис Любимов, участник забега:- В том году занял на России по триатлону второе место. В этом году на области занял второе место. Зимний триатлон, летний триатлон.Дарья Лаврухина, участница забега:- Здорово, отлично!Влад и Максим Седухины, участники забега:- Максим, брат мой. Сам бежал. Сложно? Да!Василина Ионова, участница забега:- Мамы с детками бежали. Самому младшему - 8 месяцев.В этот раз забег собрал 500 владимирцев. Хотя в "доковидные" годы на дистанцию выходили до трёх тысяч человек.Призы ждали победителей во всех номинациях. Со сцены назвали самые "снежные семьи". Наградили самых нарядных. Супер "скоростной" Снегурочкой признана Анна Седых. А среди Дедов Морозов быстрее всех дистанцию преодолел Александр Орлов.- Примерно 600 метров. Сложность заключается только в покрытии. И на финише подъём небольшой.В номинации "Самый опытный Дед Мороз" победу разделили Виктор Бубнов и Анатолий Митрофанов.- Это даёт физическую закалку, подготовку, тренировку. И дети , которые участвуют, получают здоровье.Награды вручали Владимир Гарёв и Николай Толбухин.И мэрия, и горсовет поддержали идею "Вестей" . И в следующий раз пообещали сами выйти на дистанцию.- Хорошая идея, мы её обязательно рассмотрим.- У нас спортивный депутатский корпус , думаю, очень хорошая идея с удовольствием поддержим.- и глава города, он и в футбол. И бегает. Очень всё достойно.Назвали и самых юных бегунов. Это Саша Петров и Диана Васильва. Малыши - чуть старше года.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".