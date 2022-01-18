На исполнении в отделении судебных приставов Октябрьского района города Владимира находилось...

На исполнении в отделении судебных приставов Октябрьского района города Владимира находилось исполнительное производство, возбужденное на основании решения городского суда об обращении взыскания на заложенное имущество по кредитному договору с 44-летнего местного жителя.Мужчина накопил долг в размере свыше 1,2 миллиона рублей в адрес одного из банков, при этом выполнять финансовые обязательства не спешил.В рамках исполнения требований исполнительного документа должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, кроме того он был предупрежден о возможном применении мер принудительного взыскания.Так в ходе установления имущественного положения гражданина был подвергнут аресту зарегистрированный за ним автомобиль-фургон «АФ-576200» 2014 года выпуска.В рамках исполнительного производства были приняты меры по оценке и реализации транспортного средства с торгов. Вырученные средства были направлены в счет погашения задолженности перед взыскателем.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото: easydriver.fi